Dramma in Campania: Enzo muore a 32 anni dopo una banale gastroscopia

Un ragazzo di appena 32 anni è morto all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino ad Avellino. Il ragazzo, Enzo Grieci di Mirabella, aveva accusato forti dolori addominali e per questo si era recato nei giorni scorsi in ospedale. Una volta dimesso, era tornato a casa. Tuttavia i crampi all’addome non accennavano a diminuire. Da qui la decisione di tornare di nuovo al nosocomio per un controllo. A questo punto i medici hanno optato per il ricovero e una gastroscopia.

Dopo l’esame, però, il quadro clinico de ragazzo è improvvisamente precipitato e le sue condizioni si sono aggravate. Enzo è morto poco dopo. I familiari hanno subito sporto denuncia. La Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta. È stata chiaramente disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso ed eventualmente rilevare le responsabilità in merito al terribile lutto e la perdita di un ragazzo in salute.