Dramma a San Giuseppe Vesuviano: donna precipita dal quarto piano, è in fin di vita

Sarebbe un tentativo di suicidio quello avvenuto nel primo pomeriggio a San Giuseppe Vesuviano, dove in Via Europa una donna è precipitata dal quarto piano, schiantandosi al suolo. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni, la donna sarebbe originaria dell’Europa dell’Est ed al momento non è ancora chiaro il motivo per cui si sarebbe lanciata. Sul posto carabinieri e polizia che però non intendono almeno per ora scartare alcuna ipotesi.

Sembra tuttavia che la donna sia stata vista lanciarsi dall’abitazione sangiuseppese, dunque tutto lascia pensare al tentativo di suicidio, un gesto estremo dettato da chissà quale malessere emotivo. Fondamentale l’intervento dell’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno subito trasportato la donna in ospedale, dove è arrivata in fin di vita. A dare l’allarme sono state alcune persone residenti nella strada, ma ogni tentativo è stato vano.