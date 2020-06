Dramma a Pomigliano: cade da impalcatura, operaio ha la colonna vertebrale spezzata

Incidente sul lavoro a Pomigliano d’Arco in via Palermo. Un operaio è caduto da un’impalcatura, è stato portato all’ospedale Cardarelli e ora è in gravissime condizioni al Cardarelli, dopo le prime cure ricevute ad Acerra a Villa dei Fiori. Le condizioni del 52enne Simone Maiorino sono subito apparse assai critiche, di qui il trasferimento nel nosocomio napoletano. Indagano la polizia, si sta facendo luce sulla dinamica dell’infortunio. È in rianimazione con la colonna vertebrale spaccata in più parti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE