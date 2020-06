Dramma a Palma Campania: ciclista stroncato da un malore mentre pedala

L’hanno visto cadere dalla bicicletta ed accasciarsi. È stato così stroncato da un malore. Si tratta di un ciclista amatoriale che nel pomeriggio ha perso la vita mentre pedalava sul cavalcavia di Via Sediari. L’uomo, a quanto si apprende, ha un’età apparente tra i 50 ed i 55 anni d’età ma non è stato ancora identificato a causa della mancanza dei documenti. Sarà probabilmente riconosciuto nelle prossime ore, quando i familiari denunceranno il mancato rientro.

Insomma, una morte improvvisa ed in solitaria. Un decesso naturale che può essere imputabile come concausa al caldo ed allo sforzo in bici per valicare il cavalcavia. Sul posto i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Nasti, che indagano sull’accaduto e che soprattutto sono impegnati a dare un’identità alla vittima. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118, che non ha potuto fare altro se non accertare il decesso del ciclista.