Differenziata, l’inarrestabile marcia di Casamarciano: quasi il 20% in più in due anni

«Abbiamo superato la percentuale del 70% di raccolta differenziata. Continuiamo così! Insieme a Voi possiamo ancora migliorare!». Questo il post della pagina Facebook ufficiale del Comune di Casamarciano, che ha ottenuto un grande risultato in merito al riciclo dei rifiuti. Oggi Casamarciano fa infatti registrare il 72,4% di differenziata, attestandosi come Comune virtuoso. Un’opera durata due anni, quando la città nolana era al 54,45% per poi arrivare l’anno successo al 68,03%. Ora il muro del 70% è stato abbattuto, grazie all’opera dell’Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Manzi, dei cittadini e dell’azienda Multyservices che materialmente organizza e controlla la raccolta.