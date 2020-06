De Luca in Circumvesuviana: consegnati altri due treni revampizzati

«La Regione Campania continua l’opera di rinnovamento del parco treni Eav: consegnati questa mattina ulteriori due treni revampizzati che si aggiungono ai quattro nuovi treni già in esercizio. Un investimento di 40 milioni di euro per immettere complessivamente 25 nuovi treni sulle linee vesuviane e migliorare il servizio di trasporto per i cittadini». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della consegna dei nuovi treni all’Ente autonomo del Volturno a cui ha partecipato “visitando” dall’interno i convogli rinnovati.

