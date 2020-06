Covid, un solo positivo in Campania: il caso nel Napoletano, è un uomo tornato dall’estero

By

È un cittadino di Casoria proveniente dall’estero ad essere risultato positivo al tampone Covid-19, l’unico di oggi su quasi 6mila test effettuati in tutta la regione. A comunicarlo è il sindaco della città alle porte di Napoli, Raffaele Bene: «Attuando le rigide procedure di tracciamento degli ingressi è stato possibile garantire assistenza al giovane ed alla sua famiglia che, chiaramente, è in isolamento. È stato possibile, altresì, fare la mappatura dei contatti e procedere ad effettuare i necessari tamponi. Va tutta la mia vicinanza al giovane ed alla sua famiglia e rinnovo l’invito a tutti ad essere responsabili. Purtroppo l’emergenza non è ancora terminata. Abbiamo la situazione sotto controllo e abbiamo attuato tutte le procedure necessarie previste dal protocollo».