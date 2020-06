Covid, ragazzo positivo nel Vesuviano: 10 amici in quarantena, controlli nei locali frequentati

Si allarga la platea di persone in quarantena dopo il caso di Coronavirus emerso nella giornata di sabato a San Giorgio a Cremano. Non solo la famiglia del giovane è dunque in quarantena insieme al ragazzo che mostra sintomo lievi, ma anche una decina di amici che aveva frequentato di recente durante le uscite della movida. Inoltre attenzione anche in alcuni locali della zona in cui il giovane era stato negli ultimi giorni con la propria comitiva.

Intanto arriva forse anche il motivo per cui il giovane è poi risultato positivo. Qualche settimana fa un familiare era stato male, con sintomi da Covid-19 anche se il tampone aveva poi avuto esito negativo. L’esame, però, era stato compiuto in ritardo rispetto alla richiesta. Adesso l’uomo sarà sottoposto al test rapido per gli anticorpi al fine di chiudere la catena del contagio.