Covid, l’unica positiva nel Napoletano è una bimba di 8 anni: 4 malati in più in terapia intensiva

È lecito che torni un po’ di paura malgrado i dati siano ancora molto bassi in Campania. Ma il Coronavirus sta tornando a fare qualche danno: a fronte di 17 guariti, nessuno decesso ed un solo contagio, c’è anche qualche brutta notizia. Ci sono infatti quattro malati in più in terapia intensiva: nel giro di 24 ore la Campania è passata dai due malati a sei, con quattro pazienti che si sono dunque aggravati e che hanno bisogno adesso dei respiratori. Inoltre il contagio rilevato ieri è a Marano e si tratta di una bimba di 8 anni. La piccola aveva partecipato ad una festa nei giorni scorsi: potrebbe essersi contagiata lì e comunque per tutti i partecipanti ci sarà ora l’isolamento.

