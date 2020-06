Covid, il sindaco di Palma Campania chiude i negozi per il pomeriggio del 2 Giugno

By

«Ho appena provveduto a firmare un’ordinanza con la quale, esclusivamente per la giornata di domani, (il 2 Giugno ndr) viene ordinata la chiusura pomeridiana di tutti gli esercizi commerciali». A scriverlo sui social è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che adotta quindi un provvedimento simile a quanto avvenuto il 25 Aprile ed il Primo Maggio. Allo stop fanno naturalmente eccezione farmacie e parafarmacie, oltre a bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie che potranno restare aperte anche di pomeriggio. Il mercato settimanale sempre in programma per domani si svolgerà regolarmente.