Covid-19, in Campania troppi casi di ricontagio: «Tamponi da rifare a tutti i guariti»

«Abbiamo verificato che alcuni contagi riguardano persone che si sono ripositivizzate. Nei giorni scorsi abbiamo registrato due nuovi contagi nel Vallo di Diano. Una persona contagiata era asintomatica ma aveva fatto tamponi negativi fino a 50 giorni fa. Ora è risultata positiva». Così il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. «Dobbiamo fare attenzione – dice il presidente della giunta regionale – e sapere che il problema non è alle nostre spalle, anche se psicologicamente ci sentiamo fuori dall’epidemia. Purtroppo non è così».