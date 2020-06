Covid-19, errore dei calcoli in Campania: ci sono 230 contagi in meno

Nessun decesso legato al Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore e 35 nuovi guariti. E’ il quadro che emerge dai dati forniti dall’Unita’ di crisi regionale, aggiornati alle 23.59 di ieri. Il numero complessivo dei morti resta fermo a 430, mentre quello dei guariti sale a 3.832, di cui 3.819 totalmente guariti e 13 clinicamente guariti. In seguito alle verifiche effettuate nelle ultime settimane e all’incrocio dei dati di tutte le Asl, il totale dei positivi, dall’inizio dell’emergenza, risulta essere di 4.608 su 230.551 tamponi effettuati, mentre prima dei controlli era di 4.837. Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore nelle province di Napoli (2.635), Salerno (689), Avellino (548) e Benevento (209), mentre si registra un nuovo caso di positivita’ a Caserta (470). Dopo i controlli incrociati, si riduce a 57 il numero dei casi in fase di verifica da parte delle Asl. L’Unita’ di crisi comunica inoltre che, a partire da lunedi’, emanera’ un solo bollettino quotidiano sull’andamento epidemiologico in Campania, alle ore 17. La Campania ha comunicato dunque il ricalcolo dei casi totali sottraendo dal totale 230 positivi. La segnalazione di un paziente positivo nelle ultime 24 ore e appunto la sottrazione di 230 contagiati portano così l’aggiornamento di oggi a -229 casi complessivi.

