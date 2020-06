Coronavirus, un nuovo contagio anche nel Nolano: chiuso un circolo ricreativo

Allarme anche nel Nolano per il ritorno di un contagio da Coronavirus, dove una persona è risultata positiva al tampone a Tufino. E c’è di più perché l’Amministrazione comune ha chiuso anche il circolo “Finalmente si gioca” nel rione Gescal a causa di un caso sospetto. Sulla pagina Facebook è stato anche indicato il nome della persona in attesa di esito del tampone, invitando tutti quanti abbiano avuto contatti con lui a chiamare il proprio medico. Inoltre, al momento, tutti sono chiaramente invitati a restare in isolamento in attesa di novità. L’allarme Covid penetra di nuovo anche nell’area nolana.

