Coronavirus, Saviano è a contagio zero: ora passa la paura dopo la morte del sindaco

Zero contagi a Saviano, dove ieri è guarito ufficialmente anche l’ultimo paziente positivo al Coronavirus. Lo annuncia l’amministrazione comunale ed è come la fine di un incubo per la città nolana che ha perso anche il sindaco Carmine Sommese per colpa dell’epidemia. Il primo cittadino e medico si ammalò di Covid-19 all’ospedale di Nola dove prestava servizio, per poi perdere la vita dopo settimane in terapia intensiva. Saviano è stata anche zona rossa proprio per il saluto con tanto di assembramenti alla fascia tricolore, quando in centinaia scesero in strada a tributare l’ultimo omaggio in un periodo di pieno lockdown. La città ha avuto in totale 17 contagi con due vittime, tra cui proprio il sindaco. Ieri, finalmente, l’annuncio del Covid Free.

