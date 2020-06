Coronavirus, non è finita. C’è un nuovo contagio a Scafati

«C’è un nuovo caso a Scafati che porta a due i contagiati in città». Ad annunciarlo il sindaco Cristoforo Salvati, che aggiunge: «Non c’è motivo di allarmarsi e di preoccuparsi. Anche il soggetto in questione è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Dobbiamo continuare a stare attenti anche se il virus si è indebolito, come confermano anche gli esperti. Il Coronavirus è ancora tra noi e per questo dobbiamo mantenere alta la guardia, continuando a rispettare le regole del distanziamento sociale, ad utilizzare la mascherina e a lavarci spesso le mani. Bastano pochi accorgimenti per evitare di correre rischi, per far sì che il virus resti lontano da noi», conclude.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE