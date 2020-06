Coronavirus, nessuna vittima in Campania e 10 guariti ECCO TUTTI I DATI

In Campania nessun decesso per Covid-19 e 10 guariti in più nella giornata di ieri. Il totale delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza resta 426 mentre il totale dei guariti è 3.685, di cui 3.652 totalmente guariti e 33 clinicamente guariti. Il totale dei positivi resta 4.828. I tamponi eseguiti sono 219.033 (+1.135). L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato nel Napoletano i contagiati sono 2.627 (nessun nuovo caso) di cui 1.003 a Napoli città e 1.624 nel resto della provincia; nel Salernitano 688 (+1), nel Casertano 466 (+1); in provincia di Benevento 209; in provincia di Avellino 547. Sono 291 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

