Coronavirus, morto l’ultimo paziente di Palma Campania: «Ma il peggio era passato»

Islam Mojiful non ce l’ha fatta. Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che sui social scrive: «Il nostro concittadino di origine del Bangladesh è morto stamane. Aveva sconfitto il Covid ma un ictus ne ha aggravato le condizioni nei giorni scorsi. Se ne va un Palmese. Uno dei nostri. Oggi è un giorno triste. Faremo tutto il possibile affinché il corpo possa tornare alla famiglia nella sua terra. Che riposi in pace», conclude il primo cittadino. Il 50enne era ricoverato al Covid Hospital del Loreto Mare a Napoli, dove era arrivato oltre un mese fa in fin di vita. A poco a poco stava recuperando la condizione fisica, mentre intanto era risultato negativo ai tamponi anche se il Coronavirus aveva lasciato non pochi danni ai suoi polmoni. Infine l’ictus che l’ha stroncato.

