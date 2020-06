Coronavirus in Campania, un nuovo tampone positivo nelle ultime 24 ore

Un nuovo contagiato e due pazienti guariti. È questa la sintesi del bollettino di oggi in Campania dopo due giorni di fila senza nuovi casi. Nel giorno del blitz di Salvini nella zona rossa di Mondragone, l’unità di crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.686 tamponi, di cui uno risultato positivo al coronavirus. Si tratta di una persona che non vive nei Palazzi Cirio ma che da bracciante avrebbe avuto contatti con uno dei bulgari contagiati. L’uomo è residente nel Comune di Falciano del Massico, non lontano da Mondragone. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 4.666, mentre il numero dei decessi resta fermo a 431. Sale invece a 4.073 il numero di pazienti guariti.

