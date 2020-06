Coronavirus, ieri due morti in Campania: i guariti sono 33

In Campania, si registrano due morti per Covid-19. Il totale dei deceduti sale a 430, mentre aumentano i guariti: nella giornata di ieri sono stati 33 in più rispetto a mercoledì 10 giugno. In totale sono 3.797, di cui 3.782 totalmente guariti e 15 clinicamente guariti. I contagi dall’inizio dell’emergenza sono 4.837 (+3). Secondo quanto comunicato dall’Unità di crisi della Regione Campania in provincia di Napoli 2.635 (+2), di cui 1.006 a Napoli città e 1.629 nel resto della provincia; in provincia di Salerno 689 (+1); in provincia di Avellino nessun nuovo caso (548) così come in provincia di Caserta (469); in provincia di Benevento 209 (nessun nuovo caso). Sono 287 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl. Il totale dei tamponi eseguiti è di 226.823 di cui 3.251 esaminati ieri.

