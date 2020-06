Coronavirus, due nuovi contagi nella zona vesuviana: chiuso il pronto soccorso

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco per qualche ora durante la sanificazione. La decisione arriva in seguito ad un caso di positività al Covid-19 registrato nel nosocomio torrese. Si tratta di una 99enne ospite di Villa delle Camelie ad Ercolano dove nei giorni scorsi c’era stato un altro contagio. L’anziana si trova ora all’ospedale di Boscotrecase tuttora centro Covid. L’altro caso sempre nella città torrese. Si tratta di un infermiere residente nella località vesuviana che si trova adesso in isolamento a casa. Insomma, torna qualche contagio sotto al Vesuvio, consigliando di avere dunque ancora un po’ di attenzione.