Coronavirus, De Luca annuncia: in Campania la mascherina sarà presto facoltativa

«Credo che da lunedì 22 giugno renderemo facoltativo l’uso della mascherina – ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. «L’uso della mascherina resterà obbligatorio nei luoghi chiusi, privi di aerazione e dove ci sono assembramenti – ha spiegato – sia chiaro, è sempre bene indossarla, è un motivo di ragionevole prudenza, e va sempre portata dietro nel caso all’esterno si creino situazioni di assembramento».

È in fase di preparazione un’altra ordinanza che porterà la firma del governatore della Campania Vincenzo De Luca e che consentirà l’apertura delle sale bingo, delle sale scommesse e anche delle discoteche ma, per queste ultime, solo per le attività di ristorazione, intrattenimento e bar ma non per le attività di ballo. Novità anche per le attività di spettacolo all’aperto «anche con più di mille spettatori», spiega De Luca in diretta Facebook e anche per le presenze nei locali chiusi in merito ai quali «avremo una graduazione». «La norma nazionale prevede solo 200 spettatori, per noi è una cosa irrazionale – spiega – l’ordinanza che sta preparando la task force avrà una articolazione del numero di presenze da consentire per gli spettacoli». Ed ancora, «a luglio possono partire i congressi ma siccome vanno preparati, dico agli organizzatori che possono prepararsi a celebrare i congressi in condizione di sicurezza non dal 14 luglio come prevede il governo ma dal 1 luglio». Consentire, ribadisce De Luca, anche le attività del Fai.