Coronavirus, c’è un nuovo contagio a Scafati: in città il totale è di 67

«Registriamo un nuovo caso di positività. È un altro operatorie sanitario, residente a Scafati ma in servizio in una Asl del napoletano. È asintomatico ed è in quarantena domiciliare». Ad annunciarlo è il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che aggiunge: «Anche se contiamo un nuovo caso, possiamo dire che il numero dei positivi nella nostra città è in costante diminuzione. Sono solo tre attualmente i nostri concittadini ancora contagiati. Negli ultimi due giorni ci sono stati altri sette guariti, compreso l’ultimo caso che era ancora ricoverato in ospedale». In totale a Scafati i casi accertati sono 67, di cui 59 guariti e cinque vittime. «Ce la faremo a raggiungere quota zero contagi. Questo è il nostro obiettivo. Nel frattempo stiamo attenti, continuiamo a mantenere le distanze di sicurezza, a lavare spesso le mani e ad usare la mascherina per proteggerci», conclude Salvati.

