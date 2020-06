Coronavirus, altri due casi nel Vesuviano: c’è una ragazzina di 14 anni

«L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di una 14enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare e di un 83enne che risulta ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase. Ai miei concittadini auguro una pronta guarigione, al pari degli altri cittadini stabiesi attualmente positivi al coronavirus». Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Cimmino.

«I dati pervenuti ci confermano che il coronavirus è ancora in circolo nel nostro territorio e che l’emergenza non è terminata. È necessario continuare a prestare sempre molta attenzione e a rispettare le regole per non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti nel corso delle scorse settimane. Ricordo a tutti che è obbligatorio ed è vitale indossare correttamente la mascherina ed evitare assembramenti e luoghi affollati. Continuiamo a restare uniti e a remare insieme in questa fase di convivenza col virus. Insieme ce la faremo».