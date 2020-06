Concorsone Regione Campania, oggi assunti i primi 2.500 giovani vincitori del bando

By

«Noi siamo entusiasti di questa operazione. È solo il primo blocco delle 10mila assunzioni programmate per mandare i nostri giovani a lavorare nella pubblica amministrazione». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della sottoscrizione dei contratti, a partire da oggi, dei primi 2.500 vincitori della selezione indetta nei mesi scorsi dalla stessa Regione.

«Diamo una nuova prospettiva di vita a 2.500 giovani, cioè a 2.500 famiglie – ha aggiunto De Luca – ma è importante perché sappiamo che glie enti pubblici, le pubbliche amministrazioni non hanno più personale o in qualche caso hanno personale con un’anzianità superiore ai 60 anni. E quindi l’immissione di energie fresche sarà un aiuto per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni».