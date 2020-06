Comunali, nasce “Fare Civico Poggiomarino”: «Tutti volti nuovi della società civile»

Nasce “Fare Civico Poggiomarino”, una lista civica composta da persone, per lo più giovani, della società civile del comune vesuviano, che è intenzionata a concorrere alle prossime elezioni amministrative locali. In un comunicata si spiega: «Abbiamo deciso di presentare una lista di facce nuove perché crediamo che Poggiomarino abbia bisogno di una ventata di freschezza e novità. facce che non siano soggette alle solite logiche di apparato – dicono dal coordinamento della lista – la collocazione naturale di Fare Civico Poggiomarino sarebbe il centrodestra e ci auguriamo che si trovi un’intesa che possa portare all’unità di tutte le forze che furono di opposizione alla giunta di sinistra nella scorsa legislatura. In mancanza di questa unità – chiariscono – faremo le nostre valutazioni e decideremo se appoggiare un candidato sindaco di coalizione o se andare da soli». Da quanto emerge la lista attenderà di conoscere i nomi dei candidati a sindaco ed i programmi per scegliere chi appoggiare in vista delle Comunali.

