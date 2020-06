Comunali a Poggiomarino, Forza Italia: «Abbiamo rosa di nomi per il candidato sindaco»

«Alle prossime elezioni amministrative a Poggiomarino, così come in occasione delle elezioni regionali per la Campania, Forza Italia sarà impegnata nel suo naturale canale di centrodestra per individuare il miglior candidato sindaco possibile, che possa rappresentare un’offerta politica vincente per la città. I nomi dei candidati pervenuti sul tavolo sono tutti autorevoli e degni ma la politica, per sua stessa natura, impone di praticare il dibattito e l’inclusione e da tempo si sono avviati dialoghi costruttivi con altre energie presenti in città capaci di allargare e rinforzare la piattaforma politica dei moderati». Si legge in una nota del partito cittadino retto dal segretario, Antonio Miranda, che aggiunge: «Si sta lavorando, per questo, ad una alleanza vincente, che offra una valida alternativa di governo ad una sinistra che ha portato a 9 anni di immobilismo per la città di Poggiomarino. Si stanno vagliando tutte le possibili opzioni e si pensa anche ad esponenti autorevoli dei partiti e della stessa società civile, del mondo delle associazioni e del volontariato per trovare la persona giusta che possa offrire per competenza e trasparenza una vera svolta amministrativa per il percorso di sviluppo civile ed economico della nostra comunità».

«Il momento storico e le condizioni in cui versa la città di Poggiomarino impongono scelte e comportamenti responsabili, insieme dobbiamo definire una piattaforma politico-programmatica che disegni la Poggiomarino del futuro e che sia capace di trovare le migliori soluzioni ai problemi moderni. Forza Italia, da sempre primo partito del centro destra, si impegnerà per questo. L’emergenza Covid ha cambiato tutto a Poggiomarino come nel resto d’Italia e ragionare apertamente su ciò che è meglio per i poggiomarinesi, al di lá dei personalismi significa avere a cuore le sorti della città», si conclude la nota.