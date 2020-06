Colpo grosso in gioielleria a Scafati: furto di decina di migliaia di euro nella notte

Furto da film portato a compimento a Scafati dove i malviventi sono entrati all’interno di una gioielleria, riuscendo a portare via oggetti di valore. Il fatto è avvenuto nella notte in una nota attività commerciale di via De Gasperi. Secondo i Carabinieri il “colpo” è stato messo a segno in un quarto d’ora prima di darsi alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Dopo aver frantumato il vetro blindato, i ladri hanno iniziato a razziare quanto possibile.

Il bottino è sicuramente di decine di migliaia di euro anche se è ancora in corso l’inventario. Sono stati rubati diversi preziosi dall’importante valore economico. Sui fatti è stata aperta un’indagine da parte dei Carabinieri di Scafati, che proveranno a risalire ai malviventi con le riprese delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale di Via De Gasperi.