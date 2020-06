Circumvesuviana, tutti sul treno per il mare senza distanziamento e mascherine

Assalto ai treni della Circumvesuviana per Sorrento. Gruppi di adolescenti, ragazzi ed anche di adulti nei treni senza rispettare il distanziamento, sedendosi anche sui posti che dovrebbero essere vuoti per non venire in contatto con gli altri e soprattutto tutti con la mascherina abbassata. È il quadro che emerge da alcune fotografie scattate dall’utente Marina D’Alessio e pubblicata da Vesuvio Live. Le immagini sono chiarissime e fanno temere per questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Proprio dall’area vesuviana è arrivato ieri l’ultimo contagio a Napoli e Provincia, dove un ragazzo di San Giorgio a Cremano è risultato positivo al tampone. Ed i treni diretti a Sorrento hanno raccolto numerosi passeggeri anche nella città di Massimo Troisi, così come nelle altre. Di certo Eav ed i suoi dipendenti possono fare davvero poco da soli per limitare il numero di passeggeri. Ed i treni strapieni nei weekend di mare resteranno un’emergenza almeno fino a settembre inoltrato.