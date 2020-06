Circumvesuviana per il mare: treni affollatissimi e pochissime mascherine

Immagini della domenica di mare, dove si intravedono treni strapieni sulla linea verso il mare della costiera sorrentina, allo stesso modo di quanto avveniva prima del periodo pre-Covid. Insomma, nessun distanziamento, posti da lasciare liberi che invece vengono utilizzati e chiaramente tutti in piedi nei vagoni senza il rispetto di alcuna norma. Questo lo scenario rilevato ieri, ultima domenica di giugno, a bordo di diversi treni della linea per Sorrento.

Tra questi gira anche un filmato dove si vedono chiaramente i viaggiatori, molti giovanissimi, alle prese di un posto ristretto per dirigersi in spiaggia. «Questo video – spiega il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – rappresenta la totale inciviltà e disagio che dobbiamo sopportare per recarci a lavoro. Nessuno che faccia controlli per evitare sovraffollamento. Credo che sia ideale far salire innanzitutto chi deve recarsi a lavoro o comunque in situazioni di spostamento urgente. Non se ne può più».