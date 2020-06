Circumvesuviana di Poggiomarino, aggredisce un vigilante e gli rompe una mano

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Alle 6 di questa mattina presso la stazione di Poggiomarino una persona mentalmente instabile è stata sorpresa da una guardia giurata all’interno di un treno in sosta, nel quale si era introdotto poco prima forzando le porte. Nell’intento di farlo uscire dal treno il vigilante è stato aggredito riportando nella colluttazione una ferita alla mano destra. Prima di darsi alla fuga, all’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore ha lanciato alcune pietre all’indirizzo di un’auto parcheggiata di proprietà di un viaggiatore. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire, anche grazie all’ausilio delle telecamere, all’identità dell’aggressore.