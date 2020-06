Cinghialione, Fratacchione, Lanciafiamme: i cult di De Luca sono panini nel pub vesuviano

Il fratacchione, il cinghialone e il lanciafiamme i panini dedicati a De Luca. In un pub di Torre del Greco nascono ilfratacchione, il cinghialone e il lanciafiamme, panini dedicati a De Luca. L’idea è del Mac Lir pub che appunto si torva a Torre del Greco, gestito da Luana Peluso e Francesco Vitiello, che ha creato cinque panini e un dolce ispirati ai nomi che il Governatore della Campania ha utilizzato durante le conferenze per la situazione Covid. ed ecco che sono nati “Fratacchione”, “Cinghialone”, “Portaseccia“, “Anti assembramento” e “Lanciafiamme”.

Luana spiega: “L’idea è nata durante la quarantena, Era un periodo molto difficile però quei nomi suscitavano e suscitano ilarità. Un sentimento che, a tavola specialmente, fa stare bene, è coinvolgente. Così abbiamo pensato di inserirli nel menu”. Il lato divertente, è stato accoppiare il nome a degli ingredienti per il panino. Nel ‘Fratacchione‘, ad esempio, c’è il provolone del monaco e ci sono alcune verdure consumate tradizionalmente dai frati. E’ questo uno dei cinque ‘De Luca’s buns’ più richiesti. Nel ‘Cinghialone‘ c’è, immancabile, l’hamburger di cinghiale. Nel ‘Portaseccia‘ peperoncini verdi a mo’ di corno, antijella partenopeo per eccellenza. Nel ‘Lanciafiamme‘ formaggio, pepe verde e una salsa di peperoncino che brucia. ‘L’anti assembramento’ è ricco di cipolla caramellata e ricorda la necessità del distanziamento.

A completare il menu c’è un Bunny Toast, un dolce creato dal Pastry Chef Gianni Lopes. “Non c’è alcun discorso politico, lo ribadiamo, dietro la nostra scelta. Piuttosto ci sembra un invito alla convivialità, sono nomi che poi ben si adattano a dei panini”, continua Luana. “Da anni portiamo avanti il servizio badando alla qualità degli ingredienti, quasi sempre provenienti dal nostro territorio. I clienti hanno gradito questa iniziativa, alcuni arrivano qui già intenzionati a chiedere un panino De Luca”. Ai De Luca’s buns del Mac Lir pub è stata associata anche un’iniziativa solidale infatti un euro per ogni panino venduto, finisce al banco alimentare per la spesa solidale “Perché, mentre noi possiamo scherzarci su, c’è molta gente che in questo periodo ha bisogno di un aiuto, e non lo dimentichiamo”.