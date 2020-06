Cercola, il marito minaccia di ucciderla: lei scappa sanguinante e lo fa arrestare

Attimi di paura per una donna di Cercola. La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il marito l’aveva aggredita per l’ennesima volta e minacciata di morte come già avvenuto giorni prima. Lei è riuscita a scappare ferita ed ha avvisato le forze dell’ordine. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, entrati nell’appartamento, hanno constatato la criticità della situazione: l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE