Cavezza, il carabiniere storico della Forestale si laurea con una tesi sugli incendi boschivi

Laurea alla Federico II per Geremia Cavezza, maresciallo dei Carabinieri forestali attualmente in servizio all’aliquota di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Il “super carabiniere” è ora dunque dottore in ingegneria civile, edile ed ambienta e lo è diventato grazie ad una tesi che racchiude tutti i suoi anni di lavoro alla Forestale: gli incendi boschivi e la stabilità dei versanti, e l’opera sui nuovi metodi di rilievo.

Il relatore è stato il professore Massimo Ramondino, correlatore Francesco Giannino. Cavezza ha analizzato gli effetti del fuoco sulla stabilità dei versanti per valutare l’evolversi degli scenari al fine di presidiare le aree a maggiore suscettibilità per scongiurare il verificarsi di un incendio e quindi l’eventuale frana. «Le frane – ha argomentato Geremia Cavezza – sono responsabili in tutto il mondo di notevoli perdite socio-economiche e da sempre hanno una posizione di rilievo nella lista dei pericoli naturali che colpiscono il territorio italiano».