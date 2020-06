Cadono angurie a Castellammare, i passanti le rubano: Tony Tammaro rilancia la news

Lo aveva previsto, quasi come una preveggenza dei Simpson: stavolta è Tony Tammaro, il noto cantautore napoletano che proprio tutti conoscono. Nessuna presentazione, così come il suo brano “O’ Trerrote”, in cui qualche decennio fa cantava dell’apecar ribaltata che perdeva il carico di “melloni” e con i passanti impegnati a portarsi i frutti anziché soccorrere il malcapitato conducente. Ora un caso simile è avvenuto a Castellammare di Stabia, e lo stesso Tony Tammaro ha rilanciato la notizia di Stabianews.

I fatti in via Cosenza, così come raccontato da StabiaNews, dove i fatti sono andati un po’ diversamente dal brano di Tony Tammaro. In questo caso, infatti, i bancali del venditore ambulante hanno ceduto, lasciando cadere i cocomeri. In molti si sarebbero accalcati per portare via i frutti ancora intatti, anche litigando tra loro. Non è la prima volta che il cantautore viene attirato da notizie del genere. A dicembre, infatti, un camion carico di panettoni si ribaltò sull’A30 a Nola, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente. Diversi automobilisti prelevarono i dolci disseminato sull’asfalto.