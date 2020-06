Cade dallo scooter e batte la testa: tutto il Vesuviano piange la morte di Maria

Addio a Maria Ascione. È lei la ragazza di 23 anni rimasta uccisa nell’incidente stradale verificatosi in via Giovanni XXIII a Torre del Greco. La giovane era in sella ad uno scooter T-Max con il fidanzato, rimasto leggermente ferito nell’impatto con un palo presente sulla strada e in comprensibile stato di choc. In molti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi ai due giovani, seguiti poi dall’arrivo sul posto delle ambulanze, ma per Maria non c’è stato niente da fare. Purtroppo ha battuto la testa in maniera mortale.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la giovane, scomparsa troppo presto: «Amore mio che dolore che ci hai dato. Sei sempre stata una ragazza dolcissima e piena di gioia chi ti conosce lo sai e noi ti vogliamo ricordare così con il tuo bellissimo sorriso sarai l’angelo più bello del paradiso». E ancora: «Sei l’angelo più bella», e spunta un video in ricordo della ragazza.