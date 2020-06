Brutto incidente in autostrada a Palma Campania: c’è un ferito grave

By

Schianto questa mattina intorno alle 7,30 sull’A30 a Palma Campania, dove un automobilista è rimasto gravemente ferito. L’incidente ha provocato una cosa di due chilometri tra il nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania. Coinvolti nel sinistro due veicoli, per una dinamica che è ancora tutta da ricostruire. Una delle auto è poi andata a sbattere contro il guardrail, provocando appunto il ferimento del conducente. Sul posto la polizia stradale di Nola ed il 118 che ha trasportato l’uomo al volante in codice rosso al più vicino pronto soccorso. La normalità in autostrada è tornata soltanto diverse ore dopo, quando sono stati rimossi i veicoli incidentati.

