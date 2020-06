Bonus per i disabili nell’Ambito di San Giuseppe Vesuviano SCARICA L’ELENCO DEGLI AMMESSI

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bonus in favore delle persone con disabilità, con priorità ai bambini in età scolare. Sarà successivamente pubblicata una seconda graduatoria dei beneficiari. Le prime 463 domande collocate utilmente in graduatoria otterranno il finanziamento. CLICCA QUI PER SCARICA L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE.

L’elenco riguarda i Comuni di San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Terzigno e Striano. Attraverso il numero di protocollo assegnato alla domanda inviata, è possibile controllare la propria posizione. Per ogni richiesta di chiarimento è opportuno rivolgersi all’Ambito Territoriale N26, sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.