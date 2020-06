Bonus figli da 500 euro: online le prime graduatorie definitive SCARICA GLI ELENCHI

Pubblicate qui seguito le graduatorie della Regione Campania con i relativi decreti di approvazione, in ordine temporale. A seguito di segnalazioni da parte dei beneficiari si è provveduto ad ulteriore verifica sull’elenco degli ammessi, ciò ha portato alla revisione dell’elenco approvato con Decreto Dirigenziale n. 318 del 21/05/2020. Pertanto il nuovo elenco dei soggetti ammessi è quello approvato con DD n. 344 del 03/06/2020, qui di seguito riportato. Allo stesso decreto sono allegati gli elenchi dei soggetti che sono stati esclusi a seguito della revisione (ALLEGATO B, i quali possono presentare eventuali osservazioni secondo le modalità già indicate) e quello delle domande con esito positivo (ALLEGATO C), ma che avendo un valore ISEE più alto rispetto a quelli presi in esame con il I blocco, saranno eventualmente inseriti in elenchi successivi in base alle risorse disponibili.

