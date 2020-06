Bonus da 250 euro per gli studenti in Campania: ecco gli 8800 beneficiari SCARICA L’ELENCO

Arriva l’elenco definitivo degli studenti in Campania che possono beneficiare del bonus da 250 euro per l’emergenza Coronavirus. Anche questo intervento arriva nel piano sociale della Regione Campania. Per scarica l’elenco degli aventi diritto, oltre 8800 studenti in Campania, basta scorrere in basso fino a Bonus Universitari e cliccare su “Elenco Beneficiari”. A quel punto si aprirà la pagina di Adisurc, dove c’è un altro link “Elenco Beneficiari”.

Individuare nel file “Ambiti e Comuni” la sigla Ambito corrispondente al proprio Comune.

Successivamente ricercare nella cartella “Decreti e Allegati” i files aventi come prefisso la sigla dell’Ambito individuato.

