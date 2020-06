Bando fitti in Campania: le graduatorie sono definitive SCARICA L’ELENCO DEI BENEFICIARI

By

Con Decreto Dirigenziale n. 60 del 9 giugno 2020 sono state approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili, relativamente al bando fitti 2019. In allegato le graduatorie, le cifre stanziate per ogni singolo Comune. A fondi terminati si procederà con il sorteggio per stabilire gli ultimi beneficiari.

Inoltre il Decreto ha approvato: