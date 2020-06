Banda di ladri si aggira tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano: caccia ad un’auto nera

Sarebbero in quattro, viaggerebbero su una Ford Fiesta nera con tanto di mascherine che coprono quasi tutto il volto tranne gli occhi. Secondo quanto denunciato avrebbero compiuto già qualche “colpo” in alcune abitazioni di Ottaviano, mentre altri sono saltati grazie all’intervento di vicini che sono riusciti a farli allontanare dalle case prese di mira mentre i proprietari erano fuori. Succede ad Ottaviano, ma qualche segnalazione per adesso sparuta avrebbero individuato quel veicolo anche nella vicina San Giuseppe Vesuviano. La Ford nera è stata catturata in un fotogramma di una telecamera privata ad Ottaviano, proprio dopo un furto mancato. I quattro ladri si sono messi in fuga raggiungendo uno svincolo della Statale 268 in direzione di San Giuseppe Vesuviano.

