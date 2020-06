Aveva una relazione con la moglie: lo trova in clinica e accoltella 3 persone

Litigio in strada finisce a coltellate in ospedale dove un uomo ha ferito tre persone, di cui una in maniera grave, per motivi sentimentali. I fatti sono accaduti nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra, dove P. D. F., 46enne gia noto alle forze dell’ordine, ha colpito con vari fendenti P. C., 51 anni, poi ricoverato nell’ospedale Cardarelli in gravi condizioni, C.C., 60 anni, ed il 43enne V.E. Il 46enne, arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio, era arrivato in clinica con il padre, dopo una lite in strada che i due avevano avuto con le tre persone ferite, a causa di una pregressa relazione sentimentale tra Pasquale Crimaldi e la moglie dell’arrestato.

Anche i tre erano nel nosocomio, e la situazione è degenerata. Il 46enne nel corso della lite ha colpito i tre con un coltello, ferendo gravemente il rivale in amore, portato, in codice rosso, per ferite da taglio al torace, al Cardarelli dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli altri due hanno subito ferite da taglio e sono in osservazione. I carabinieri stanno ancora cercando il coltello utilizzato per il crimine.