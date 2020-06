Altro caso sospetto di Covid sul treno partito da Napoli: convoglio fermo due ore

Il regionale Napoli-Cosenza delle 9:10 ha accumulato oltre due ore di ritardo a causa delle operazioni poste in essere per verificare lo stato di salute di una viaggiatrice. La donna, di origini calabresi e diretta a Paola in provincia di Cosenza, è stata sottoposta a tampone a causa di una tosse sospetta che ha indotto il capotreno a bloccare il convoglio a Sapri (scalo che prevede il trasferimento dei passeggeri su un altro regionale) e ordinarne la sanificazione. I controlli effettuati dal personale sanitario dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri hanno rivelato l’esito negativo del tampone al Covid-19. Le 80 persone presenti sul treno sono ripartite e l’arrivo presso la stazione di Paola è stato posticipato di 140 minuti.