Agguato nel Vesuviano, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre era in moto

Un uomo è stato ucciso in un agguato a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Alle 10.50 la polizia è stata allertata in seguito all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco in via Luca Giordano. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto il corpo di un uomo, colpito da alcuni proiettili, riverso a terra. La vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, era in sella a uno scooter quando è stato ferito a morte.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE