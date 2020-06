Ad Ottaviano c’è un nuovo contagio da Coronavirus: è un operatore sanitario

Nuovo contagio ma soltanto “formale” ad Ottaviano, dove è arrivata la comunicazione di un caso di Coronavirus di un operatore sanitario di una struttura ospedaliera di Napoli. A comunicarlo il sindaco Luca Capasso, che ha però precisato come l’uomo abbia la residenza in città pur dimorando stabilmente nel capoluogo. Ad ogni modo il paziente sta bene ed è in isolamento nel suo appartamento napoletano insieme alla famiglia. “Giallo”, invece, sulla donna risultata positiva nei giorni scorsi a Sarno, e che all’ospedale di Boscotrecase è già risultata due volte negativa, dunque clinicamente guarita. Il sospetto è che la donna sia un nuovo episodio di falso positivo avvenuto via tampone.

