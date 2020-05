Violentissima lite a San Gennarello di Ottaviano: un uomo sanguinante a terra

By

Mattinata di terrore a San Gennarello di Ottaviano, dove una lite è sfociata nel sangue. Ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto: di certo c’è un uomo ferito in maniera gravissima in via Ammirati, dove sono arrivate intanto un’ambulanza e diverse gazzelle dei carabinieri. A dare l’allarme sono state alcune persone della zona, quando hanno sentito le urla e visto la persona a terra sanguinante.

L’operazione dei militari dell’Arma è tuttora in corsa e le forze dell’ordine hanno chiaramente chiuso l’accesso alla strada dove è avvenuta la violenza. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la lite poi sfociata nel sangue sia avvenuta in ambito familiare. Ad Ottaviano e nella frazione di San Gennarello, intanto, continua il via vai di sirene. I feriti sono diversi, tra cui anche un carabiniere.