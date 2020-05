Tragedia nel Vesuviano: una 17enne cade dal settimo piano e muore sul colpo

By

Terribile tragedia a San Giorgio a Cremano, dove nel pomeriggio una 17 enne è deceduto in via Pittore. Secondo quanto appeso la giovane è precipitata dal settimo piano di un edificio. La vittima, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è deceduta sul colpo a causa del violento impatto con il suolo. Arrivati sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La ragazza è caduta davanti allo sguardo della madre: da chiarire le cause. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia municipale hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda.