Tragedia nel Napoletano: bimbo di 4 anni muore annegato in piscina

Un bimbo di 4 anni è annegato nella piscina della sua abitazione a Varcaturo, località di Pozzuoli, in provincia di Napoli. La tragedia si è consumata nel pomeriggio. Il bambino è stato trasportato presso l’ospedale La Schiana di Pozzuoli, ma i soccorsi sono stati vani perché per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania che hanno ascoltato i genitori sotto choc. Sotto sequestro, su ordine della procura di Napoli Nord, sia la salma del bambino che l’area esterna della casa in via Ripuaria. Pare che il piccolo si sia allontanato per pochi attimi dal controllo dei genitori e sia precipitato in acqua annegando.

