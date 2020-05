Tornano i morti di Coronavirus in Campania: tre vittime nelle ultime 24 ore

Dopo tre giorni di decessi zero, tornano in Campania i morti per Covid-19. Su 4.965 casi di coronavirus registrati alle 23:59 di ieri, si segnalano 399 deceduti, tre piu’ di ieri, e 2.623 guariti (di cui 2.364 totalmente guariti e 259 clinicamente guariti), 31 nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza e’ 143.478. Nessun nuovo contagio nella città di Napoli (sono 974 i casi di positivita’), uno in piu’ in provincia (1.598) per un totale di 2572 casi di Covid-19. Un caso in piu’ anche in provincia di Salerno (674), tre ad Avellino (521), uno a Caserta (447) e tre a Benevento (199). Per 282 tamponi sono in corso ulteriori verifiche delle Asl.

