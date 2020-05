Test a tappeto nelle case di riposo della città focolaio del Vesuviano: tutti negativi

Sono risultati tutti negativi i test sierologici effettuati sugli ospiti e sul personale delle tre case per anziani di Torre del Greco (Ricovero della Provvidenza, Villa del Sole e Miglio d’oro). Su richiesta del sindaco del comune campano, Giovanni Palomba, l’Asl Napoli 3 ha effettuato i test sierologici non solo su tutte le persone anziane che attualmente risiedono nelle tre strutture, ma anche su tutti i dipendenti. Il risultato, più che soddisfacente, è dovuto all’impegno costante di tutto il personale delle tre case che, durante i due mesi di lockdown, ha preservato questi luoghi da qualsiasi contatto con l’esterno, vietando le visite anche ai familiari degli anziani. In questo modo è stata evitata ogni possibile occasione di contagio che avrebbe potuto seriamente mettere in pericolo la vita degli ospiti delle strutture. L’Asl Napoli 3 ha effettuato velocemente i test sierologici su tutti gli anziani. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa sia dal sindaco Palomba, sia dai dirigenti delle tre strutture.

